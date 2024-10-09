Синоптики рассказали, сколько будет держаться прохладная погода в Москве

Жителям столицы озвучили прогноз до конца недели. Осень unsplash.comПосле невероятно теплого начала осени и довольно комфортной первой недели октября в центральный регион России пришло похолодание, а Москву и Подмосковье двое суток заливают дожди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии