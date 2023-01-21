Пригожин проинформировал чиновников на Урале, что вытащит их детей за ноздри на СВО

Евгений Пригожин весьма резко отреагировал на действия администрации Свердловской области, в которой отказались произвести процедуру прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" с почестями из-за того, что он "бывший зэк", сообщает информационный портал E1.
Евгений Пригожин весьма резко отреагировал на действия администрации Свердловской области, в которой отказались произвести процедуру прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" с почестями из-за того, что он "бывший зэк", сообщает информационный портал E1.
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