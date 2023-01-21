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Пригожин проинформировал чиновников на Урале, что вытащит их детей за ноздри на СВО

Пригожин проинформировал чиновников на Урале, что вытащит их детей за ноздри на СВО

Евгений Пригожин весьма резко отреагировал на действия администрации Свердловской области, в которой отказались произвести процедуру прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" с почестями из-за того, что он "бывший зэк", сообщает информационный портал E1.

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