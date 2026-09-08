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Татар-информ

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Обвинение просит по 8 лет колонии отпустившим водителя-наркомана сотрудникам ГАИ

Обвинение просит по 8 лет колонии отпустившим водителя-наркомана сотрудникам ГАИ

В Советском суде Казани сегодня прошли прения по делу трех сотрудников Госавтоинспекции. По версии следствия, они за взятку отпустили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

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