Обвинение просит по 8 лет колонии отпустившим водителя-наркомана сотрудникам ГАИ

В Советском суде Казани сегодня прошли прения по делу трех сотрудников Госавтоинспекции. По версии следствия, они за взятку отпустили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.
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