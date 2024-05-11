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ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТИ 1000 МИГРАНТОВ

ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТИ 1000 МИГРАНТОВ

В Калининграде силовики задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя "Развития еврейской культуры" региона Сергея Стерлина.

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Комментарии
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И
Искандер
Хоть КАКАЯ-НИБУДЬ паскудность в России обходится без жидов??!
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили &quot;элиту&quot; на лживых ценностях. Подбор продажных чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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3 час.

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