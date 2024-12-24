Шоу-бизнес: Почему Дима Билан отказался выступать на концерте Уитни Хьюстон и сотрудничать с Леди Гагой, и о чем он жалеет сегодня

Звезда Димы Билана, который празднует сегодня день рождения, загорелась на небосклоне отечественного шоу-бизнеса в начале 2000-х, когда он смог обратить на себя внимание успешного продюсера Юрия Айзеншписа.
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