3-летняя дочь Данилы Козловского в опасности

В Нью-Йорке наблюдается облако смога, вызванное лесными пожарами в Канаде. Этот феномен стал причиной беспокойства у многих жителей города, которые вынуждены дышать загрязнённым воздухом.
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