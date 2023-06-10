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3-летняя дочь Данилы Козловского в опасности

3-летняя дочь Данилы Козловского в опасности

В Нью-Йорке наблюдается облако смога, вызванное лесными пожарами в Канаде. Этот феномен стал причиной беспокойства у многих жителей города, которые вынуждены дышать загрязнённым воздухом.

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