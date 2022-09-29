Представлен новейший УАЗ Хантер 2022-2023. Он как Jeep Wrangler, но всего за 1,5 млн рублей

Сейчас отечественный завод УАЗ переживает не самые лучшие времена. Компания производит очень мало автомобилей, но даже они подолгу простаивают в дилерских центрах из-за высокой цены, которая никак не сопоставима с откровенно устаревшими моделями.
Сейчас отечественный завод УАЗ переживает не самые лучшие времена. Компания производит очень мало автомобилей, но даже они подолгу простаивают в дилерских центрах из-за высокой цены, которая никак не сопоставима с откровенно устаревшими моделями.
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