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Царьград

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«Трактор» проиграл «Локомотиву» 1:4, Радулов забил 300-й гол в КХЛ

«Трактор» проиграл «Локомотиву» 1:4, Радулов забил 300-й гол в КХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.

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