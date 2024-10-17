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  • Искандер
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Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

17.10.2024 стало известно, что ещё 3 октября в Москве была задержана Марина Егорова - супруга беглого русофоба, израильского гражданина, члена Общественного совета Российского еврейского конгресса, многолетнего советника Анатолия Чубайса, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" и экс-директора по гуманитарным проектам ОАО "Роснано", экс-зампреда партии "Союз правых сил" и экс-сопредседателя партии "Правое дело", президента Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Фонда "Перспектива", соучредителя Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма" Леонида Гозмана*.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Ну таку красотищу как не любить....) оба два на одно лицо... всё-так Бог всяких шельм метит- издалека видны....
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5 час.
ВераВерная
Согласна. Как говорят в народе - &quot;Бог не тимошка, видит немножко&quot;))) Такими рожами отметил эту парочку, по заслугам и раздал им. Вот теперь и правосудие на них должно отыграться - жену прищучили уже, подождём, чем муженёк ответит.
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4 час.
Александр Дубков
один на нас ,другой на гондурас,еврей(фашист)
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4 час.

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