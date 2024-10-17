Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

Ну таку красотищу как не любить....) оба два на одно лицо... всё-так Бог всяких шельм метит- издалека видны....

ВераВерная

Согласна. Как говорят в народе - "Бог не тимошка, видит немножко"))) Такими рожами отметил эту парочку, по заслугам и раздал им. Вот теперь и правосудие на них должно отыграться - жену прищучили уже, подождём, чем муженёк ответит.