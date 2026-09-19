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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сперцяна 0 очков в 4 последних матчах за «Аль-Ахли». Ранее у экс-хавбека «Краснодара» было 3+4 в 7 играх

Эдуард Сперцян не отметился результативными действиями в четырех последних матчах в составе «Аль-Ахли».

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