Крымчане, которые в 2014 году захотели вернуться в Россию, теперь защищают свой выбор «на линии Суровикина», Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».