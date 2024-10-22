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Мода и Шоу-бизнес

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«Отцы и дети» — День отца в Центральном парке!

20 октября в Центральном парке царила атмосфера тепла и праздника, посвящённая Дню отца! В этот день все собрались, чтобы выразить любовь и уважение к любимым папам! Началось всё с "Открытого микрофона", где звучали трогательные стихи и песни, посвящённые папам! После этого, самые сильные папы состязались в спортивных состязаниях, доказывая свою силу и ловкость! Творческие мастер-классы стали идеальной возможностью создать уникальные подарки для пап своими руками.

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