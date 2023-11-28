Досталось больше всех: «скользкий прихвостень» Меган Маркл обрушился на Кейт Миддлтон

Новая книга Омида Скоби похоронила надежды на примирение Карла с принцем Гарри. Кейт Миддлтон досталось в новой книге даже больше, чем принцу Уильяму LEGION-MEDIAНовая книга автора первой биографии Гарри и Меган, увидевшая свет только вчера, уже успела вызвать бурное негодование – как простых фанатов королевского семейства, так и экспертов.