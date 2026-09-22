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Царьград

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«Лавочка закрылась!»: С 1 октября самозанятым и маркетплейсам жестко перекроют кислород

«Лавочка закрылась!»: С 1 октября самозанятым и маркетплейсам жестко перекроют кислород

Свободному графику и бесконечным подработкам на Wildberries, Ozon, в Яндексе и других крупных агрегаторах наносится мощный удар.

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