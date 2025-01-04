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Окленд (WTA). Осака и Таусон вышли в финал

Сетка турнира здесь. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 30 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094  Открытые корты, хард 1/2 финала Клара Таусон (Дания)  Робин Монтгомери (США) 6:4|6:3 Дата проведения 4 января, 05.

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