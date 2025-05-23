Глава свердловского Минобразования опровергла недопуск школьницы на ЕГЭ из-за иконы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая, ФедералПресс. Министерство образования Свердловской области опровергло информацию, о том, что ученицу гимназии № 39 в Екатеринбурге не допустили к сдаче единого государственного экзамена из-за наличия иконы.
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