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Региональная Юридическая Служба

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Зеленский заявил, что презирает Путина и народ России

Зеленский заявил, что презирает Путина и народ России

Фото: OVERCLOCKERS.RU Президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом интервью известному блогеру и подкастеру Лексу Фридману обсудил множество тем, включая международные отношения и внутренние политические вызовы.

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