Путин подтвердил запуск Сибирского кольцевого источника фотонов в 2025 году

Работы в наукограде Кольцово продолжают идти высокими темпами. В настоящее время готов фундамент под кольцом, стены, почти запущена дорога к объекту, параллельно идет изготовление оборудования сибирскими предприятиями.
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