В Подмосковье запустят первое в России производство вакцины от менингита

Производство закроет все внутренние потребности страны и даст продукцию на экспорт.Первое в России производство полного цикла вакцины от такого опасного заболевания как менингококковая инфекция запустят в следующем году в Московской области.
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