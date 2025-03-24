Руководители Следственного департамента МВД России и Экспертно-криминалистического центра МВД России поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников «Знатоки права»

Заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Олег Даньшин и заместитель начальника ЭКЦ МВД России полковник полиции Григорий Бережнев вручили награды победителям олимпиады, которую провела Волгоградская академия МВД России.
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