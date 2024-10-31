Западные СМИ и спецслужбы вновь спекулируют на тему якобы существующей «китайской угрозы шпионажа» и обвиняют «связанных с Китаем хакеров во взломе американских телекоммуникационных сетей», пишет romanian.
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