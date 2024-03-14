Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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AstraZeneca предлагает $1,05 млрд за Amolyt Pharma, поддерживаемый Novo Nordisk

Фармацевтическая компания AstraZeneca купит Amolyt Pharma за 1,05 млрд долларов, сообщает Reuters. Ожидается, что сделка, которая включает в себя авансовый платеж в размере 800 млн долларов и дополнительный условный платеж в размере 250 млн долларов, завершится к третьему кварталу 2024 года.

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