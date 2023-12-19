А вот это уже серьёзно. Главные игроки на "Украине" не на шутку поругались

Главные западные игроки, преследующие свои цели на Украине, не на шутку поругались. США отказываются подписывать торговое соглашение с Британией, и это может быть связано с разностью позиций Лондона и Вашингтона в украинском вопросе.
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