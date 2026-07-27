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Торжества на Оковецком источнике: крестный ход, освящение воды и церковные награды

Торжества на Оковецком источнике: крестный ход, освящение воды и церковные награды

24 июля в Спасо‑Преображенском скиту на Оковецком источнике прошли торжественные богослужения, приуроченные к 485‑летию возвращения Оковецкой (Ржевской) иконы Божией Матери из Москвы в землю Верхневолжья.

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