Торжества на Оковецком источнике: крестный ход, освящение воды и церковные награды

24 июля в Спасо‑Преображенском скиту на Оковецком источнике прошли торжественные богослужения, приуроченные к 485‑летию возвращения Оковецкой (Ржевской) иконы Божией Матери из Москвы в землю Верхневолжья.
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