Дубинский назвал украинских политиков-миротворцев «дешёвыми фриками»: требуют «мира» на условиях Зеленского

Украинский оппозиционный политик, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который уже более 33 месяцев удерживается в застенках по подозрению в госизмене, но без решения суда на сей счёт, раскритиковал своих коллег-политиков с Украины, которые декларируют призывы к миру.
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