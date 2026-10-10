НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

97 подписчиков

Дубинский назвал украинских политиков-миротворцев «дешёвыми фриками»: требуют «мира» на условиях Зеленского

Дубинский назвал украинских политиков-миротворцев «дешёвыми фриками»: требуют «мира» на условиях Зеленского

Украинский оппозиционный политик, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который уже более 33 месяцев удерживается в застенках по подозрению в госизмене, но без решения суда на сей счёт, раскритиковал своих коллег-политиков с Украины, которые декларируют призывы к миру.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым