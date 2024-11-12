Кем была Шене-аа: Тайну «запертой мумии» разгадали с помощью 3D-изображений

Исследователи из Полевого музея естественной истории в Чикаго изучили внутренности египетских мумий, не снимая ни единого куска ткани, чтобы узнать новые подробности об их личности и о том, как они были подготовлены к загробной жизни, пишет CNN.
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