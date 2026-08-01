Клуб для Дзюбы найден, но и в нём играть Артем вряд ли будет! Или он опять уже феерит в очередном юмористическом шоу?

«Мы разговаривали с Артемом, он рассказывал о своих планах, видении, желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную, - поделился президент ФК «10» из медиалиги, известный шоумен Азамат Мусагалиев.
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