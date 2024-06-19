Театр абсурда
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Театр абсурда

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Можно ли было избежать СВО?

Можно ли было избежать СВО?

Сценарий украинской драмы был написан не нами В феврале 2022 года случилось то, что ещё пару лет назад большинству жителей двух бывших союзных республик казалось просто немыслимым — начался жёсткий вооружённый конфликт между Россией и Украиной.

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