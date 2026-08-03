👮♂️ Против алуштинца, устроившего погром в отделении банка, возбудили уголовное дело Напомним, 57-летний мужчина кувалдой разбил шесть банкоматов двух российских банков и входную дверь.
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👮♂️ Против алуштинца, устроившего погром в отделении банка, возбудили уголовное дело Напомним, 57-летний мужчина кувалдой разбил шесть банкоматов двух российских банков и входную дверь.