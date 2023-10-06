Эти 2 симптома появляются незадолго до мгновенной смерти: Врачи подсказали, на что обратить внимание

"Российская газета" написала, почему так важно обращать внимание на скачки холестерина и поседение волосВрач-кардиолог Константин Крулев со ссылкой на результаты одного исследования сообщил, что преждевременное поседение волос может свидетельствовать о появлении атеросклеротических бляшек.