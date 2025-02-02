Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    что   не  так??  просто  он  сравнивает  с  деньгами,что  у  него  былиОлимпийский чемпи...
  • sylpfide sylpfide
    А как жить бабушке, которая всю жизнь проработала нянечкой в детской больнице, получает мизерную пенсию и не может ку...Олимпийский чемпи...
  • Air
    А ему бесплатную камеру 2Х2 дадут в Харпе! Это  Заполярье!!!4 присвоенные ква...

Все деньги придется отдать: "Когда Зеленский попадёт в руки ФБР, его вывернут наизнанку"

Все деньги придется отдать: "Когда Зеленский попадёт в руки ФБР, его вывернут наизнанку"

 О том, что Зеленский из богатого, популярного комика-миллионера превратился в долларового миллиардера, сообщалось уже давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... на кол, падаль опущенную вместе с опоросом...
Ответить
8 час.
АС
Александр Сысоев
Да. этот отморозок заслуживает не просто смерти, а мучительной смерти.
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Зеленский еврей. Он вовремя удерет в Израиль, а последний &quot;своих не выдает&quot;. США же не попрут против Израиля, поскольку у Трампа дочь замужем за евреем, а такие семьи, кто повязал себя с евреями, пляшут по их указке.. ТАК ЧТО, НИЧЕГО ЗЕЛЕНСКОМУ НЕ БУДЕТ!!
Ответить
4 час.
наверх