Все деньги придется отдать: "Когда Зеленский попадёт в руки ФБР, его вывернут наизнанку"

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лина любимцева

Зеленский еврей. Он вовремя удерет в Израиль, а последний "своих не выдает". США же не попрут против Израиля, поскольку у Трампа дочь замужем за евреем, а такие семьи, кто повязал себя с евреями, пляшут по их указке.. ТАК ЧТО, НИЧЕГО ЗЕЛЕНСКОМУ НЕ БУДЕТ!!