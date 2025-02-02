О том, что Зеленский из богатого, популярного комика-миллионера превратился в долларового миллиардера, сообщалось уже давно.
Все деньги придется отдать: "Когда Зеленский попадёт в руки ФБР, его вывернут наизнанку"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... на кол, падаль опущенную вместе с опоросом...
Ответить
8 час.
АС
Александр Сысоев
Да. этот отморозок заслуживает не просто смерти, а мучительной смерти.
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Зеленский еврей. Он вовремя удерет в Израиль, а последний "своих не выдает". США же не попрут против Израиля, поскольку у Трампа дочь замужем за евреем, а такие семьи, кто повязал себя с евреями, пляшут по их указке.. ТАК ЧТО, НИЧЕГО ЗЕЛЕНСКОМУ НЕ БУДЕТ!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии