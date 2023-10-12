Масштабные перестановки в высшем составе польской армии проведены за несколько дней до выборов

Президент Республики Польша уволил генерала Раймунда Анджейчака с должности начальника Генерального штаба Войска Польского и генерал-лейтенанта Томаша Пиотровского с должности оперативного командующего Вооруженными силами.
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