Атомный ледокол прошел рядом с военнослужащими у Енисейского залива

Атомный ледокол прошел в паре десятков метров от арктических подразделений ВС РФ в районе Енисейского залива - свидетелями завораживающей картины стали участники экспедиционного проекта «Северный десант».
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