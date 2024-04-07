Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Атомный ледокол прошел рядом с военнослужащими у Енисейского залива

Атомный ледокол прошел рядом с военнослужащими у Енисейского залива

Атомный ледокол прошел в паре десятков метров от арктических подразделений ВС РФ в районе Енисейского залива - свидетелями завораживающей картины стали участники экспедиционного проекта «Северный десант».

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