Рыцарь с мягким мечом: пять вопросов о единоборстве с имитацией клинков

Руководитель клуба в Текстильщиках рассказала об этом виде спорта Сегодня на разных праздниках и фестивалях почти всегда можно видеть площадку, где ребятня с удовольствием колотит друг друга мягкими мечами.
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