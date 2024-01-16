Милош Бикович рассказал, как прошли его съемки с экс-возлюбленной

Милош Бикович поведал о съемках в «Холопе-2» со своей бывшей избранницей Аглаей Тарасовой Актер Милош Бикович признался, что ему было комфортно на съемочной площадке вместе со своей бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой.