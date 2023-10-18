Кудыкина гора. 📍52.368676, 38.765514 📸 burenka; juliaanashkina 🌎 Моя Планета.
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Кудыкина гора. 📍52.368676, 38.765514 📸 burenka; juliaanashkina 🌎 Моя Планета.
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