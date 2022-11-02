Страховой Дом ВСК – участник FINOPOLIS 2022

Страховой Дом ВСК примет участие в финансовом форуме — FINOPOLIS 2022 (6+), где представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке, сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.
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