Опубликована запись с камер полицейских во время обстрела Белгорода 30 декабря

Неофициальное новостное сообщество «Полиция live» опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» свежее видео, демонстрирующие самый сильный обстрел Белгорода ВС Украины перед новогодними праздниками.
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