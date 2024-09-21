Футболист Соболев о переходе в "Зенит": главный вызов в моей карьере

Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал свой переход из московского "Спартака" в петербургский клуб, назвав этот трансфер главным вызовом в его карьере, передает пресс-служба клуба с берегов Невы.
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