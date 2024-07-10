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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские велогонщики пропустят церемонию открытия Олимпиады в Париже

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. «Наши велогонщики не поедут на церемонию открытия», – заявил Екимов.

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