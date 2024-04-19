Согласован облик храма во имя благоразумного разбойника Раха в Петербурге

Объект расположен на проспекте Космонавтов Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик православного храма во имя благоразумного разбойника Раха и духовно-просветительского центра штрафных воинских частей в Московском районе по адресу: проспект Космонавтов, участок 270.