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Петербургский дневник

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Согласован облик храма во имя благоразумного разбойника Раха в Петербурге

Согласован облик храма во имя благоразумного разбойника Раха в Петербурге

Объект расположен на проспекте Космонавтов Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик православного храма во имя благоразумного разбойника Раха и духовно-просветительского центра штрафных воинских частей в Московском районе по адресу: проспект Космонавтов, участок 270.

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