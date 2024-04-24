Чем ближе «час икс», тем злобнее грызня. Как Зеля с Пидалей за Киев дерутся Чем ближе 21 мая – день полной делегитимизации укрофюрера, – тем больше нарастает шум его подковерной (пока!) перепалки с заклятыми единомышленниками из амеробандеровского серпентария.
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