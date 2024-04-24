Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    и возглавить эту кормушку дармоедов, как при совдепии, должон такой же чинуша, который физику от физкультуры , как пр...Единый орган упра...
  • Виктор Гайдуков
    Совсем нет. Централизация управления это централизации средств, человеческих ресурсов и централизация направлений дея...Единый орган упра...
  • Олег Самойлов
    Вот интересно, как эта мразь, НИ дня НЕ служившая в войсках, оказалась в МО да еще на такой должности? КАК втерлась? ...Зам.министра обор...

Чем ближе «час икс», тем злобнее грызня. Как Зеля с Пидалей за Киев дерутся

Чем ближе «час икс», тем злобнее грызня. Как Зеля с Пидалей за Киев дерутся

Чем ближе «час икс», тем злобнее грызня. Как Зеля с Пидалей за Киев дерутся Чем ближе 21 мая – день полной делегитимизации укрофюрера, – тем больше нарастает шум его подковерной (пока!) перепалки с заклятыми единомышленниками из амеробандеровского серпентария.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Уродцы паноптикума....
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх