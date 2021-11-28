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«Реал» не проигрывает почти 2 месяца – 8 побед, 1 ничья

«Реал» не проигрывает почти 2 месяца – 8 побед, 1 ничья

«Реал» одержал волевую победу над «Севильей» (2:1) в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти не проигрывает уже 9 матчей подряд во всех турнирах – 8 побед, 1 ничья.

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