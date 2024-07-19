ФНС разъяснила, как изменятся налоговые инвествычеты

Сумма возврата по ежегодному налоговому вычету для россиян, инвестирующих через ИИС-3 (индивидуальный инвестиционный счет), участвующих в ПДС (программе долгосрочных сбережений) и НПО (негосударственном пенсионном обеспечении), с 2025 года продолжит зависеть от ставки, по которой уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
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