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Съемное жилье станет доступнее с середины октября – что будет с ценами на аренду квартир

Съемное жилье станет доступнее с середины октября – что будет с ценами на аренду квартир Евгения КомароваНа рынке аренды жилья наблюдается продолжающееся напряжение, несмотря на окончание пикового спроса, связанного с началом учебного года.

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