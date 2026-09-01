Омичи считают достойной пенсию в 55,9 тыс. рублей. Чем больше текущий заработок опрашиваемого, тем выше его представление о достойной старости.
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