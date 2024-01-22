Задумывались когда-нибудь над тем почему обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки и откуда вообще пошла такая традиция? Наверняка многие слышали какие-то легенды, но большинство людей просто не задавались таким вопросом и решили не забивать голову ерундой.
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