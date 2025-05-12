Готовимся к лету: здоровье, питание и спорт

Узнаем у эксперта, как перестроить организм на жаркий режим.фото: freepik.com/wayhomestudioКак перестроить организм на «летний» режим, избежать дефицита витаминов, сохранить красоту кожи и не навредить себе спортивным рвением? Об этом мне рассказала Екатерина Анчикова, приглашенный врач-косметолог, дерматовенеролог для компании d’Alba.