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Царьград

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Жители Владимирской области перевели мошенникам за неделю 28 миллионов рублей

Жители Владимирской области перевели мошенникам за неделю 28 миллионов рублей

Правоохранители региона зарегистрировали 70 преступлений с использованием IT-технологий.За неделю правоохранители Владимирской области зарегистрировали 70 преступлений интернет-мошенников, в результате которой жители региона перевели им 28 миллионов рублей.

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