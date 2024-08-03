Жители Владимирской области перевели мошенникам за неделю 28 миллионов рублей

Правоохранители региона зарегистрировали 70 преступлений с использованием IT-технологий.За неделю правоохранители Владимирской области зарегистрировали 70 преступлений интернет-мошенников, в результате которой жители региона перевели им 28 миллионов рублей.
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