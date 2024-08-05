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Сыну два года: Киркоров покинул страну с музой и маленьким ребенком

Сыну два года: Киркоров покинул страну с музой и маленьким ребенком

Певец уехал накануне суда с Любовью Успенской. Филипп Киркоров с Марго Социальные сетиФилипп Киркоров продолжает подогревать слухи о своем романе с Король российского шоу-бизнеса увез экс-звезду шоу «Дом-2» и ее двухлетнего сына Кирилла в Грецию, где уже больше месяца отдыхают его дети Алла-Виктория и Мартин.

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